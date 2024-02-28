У Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі трамваї №5, №12, №16 закінчать свою роботу раніше.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.
Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:
маршрут №5:
маршрут №12:
маршрут №16:
Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.
Читайте також:
Автор:
За попередньою інформацією, виявлений предмет не є вибуховим.
Бережіть себе!
Вітаємо!
Перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.