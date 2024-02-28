У Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці

Важлива інформація!

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі трамваї №5, №12, №16 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №5:

від ж/м Західний о 20:45;

від Університету науки і технологій о 21:02.

маршрут №12:

від пл. Старомостова о 20:27;

від заводу Металовиробів о 21:17.

маршрут №16:

від вул. Ігоря Сікорського о 20:54;

від вул. Бориса Кротова о 21:25.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

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