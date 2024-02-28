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  • У Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці

У Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці

Сьогодні 10:01
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиці

Сьогодні, 28 лютого, у Дніпрі трамваї №5, №12, №16 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №5:

  • від ж/м Західний о 20:45;
  • від Університету науки і технологій о 21:02.

маршрут №12:

  • від пл. Старомостова о 20:27;
  • від заводу Металовиробів о 21:17.

маршрут №16:

  • від вул. Ігоря Сікорського о 20:54;
  • від вул. Бориса Кротова о 21:25.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

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Новости Днепра про У Дніпрі 28 лютого трамваї №5, №12 та №16 змінять графік роботи: подробиціУкраїнська

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