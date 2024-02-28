Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур на березень 2024

Магнітні бурі – це рідкісні і небезпечні для електромереж і людського здоров’я явища. Вони виникають через підвищену сонячну активність. У такі періоди у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття, тому про небезпечні дати варто знати заздалегідь.
Коли очікуються магнітні бурі в березні 2024 і як уберегтися від їхнього негативного впливу – читайте далі!
Календар магнітних бур на березень
Протягом місяця сумарно очікується 10 небезпечних днів. Перша магнітна буря в березні триватиме 3-4 числа і буде слабкою за потужністю. Потім сильна магнітна буря прогнозується 9-10 березня. Наступну підвищену сонячну активність варто чекати 15-16 березня. Одноденна слабка магнітна буря буде 22 березня. Остання в березні буря прогнозується 26-28 березня – активність Сонця в перший день буде слабкою, а потім посилиться.
Зазначимо, що прогноз бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватися з часом.
Як магнітні бурі впливають на людину
Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше можуть виникати:
Як уберегтися
Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:
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За попередньою інформацією, виявлений предмет не є вибуховим.
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