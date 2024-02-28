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Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур на березень 2024

Сьогодні 09:05
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Бережіть себе!

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур на березень 2024

Магнітні бурі – це рідкісні і небезпечні для електромереж і людського здоров’я явища. Вони виникають через підвищену сонячну активність. У такі періоди у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття, тому про небезпечні дати варто знати заздалегідь.

Коли очікуються магнітні бурі в березні 2024 і як уберегтися від їхнього негативного впливу – читайте далі!

Календар магнітних бур на березень

Протягом місяця сумарно очікується 10 небезпечних днів. Перша магнітна буря в березні триватиме 3-4 числа і буде слабкою за потужністю. Потім сильна магнітна буря прогнозується 9-10 березня. Наступну підвищену сонячну активність варто чекати 15-16 березня. Одноденна слабка магнітна буря буде 22 березня. Остання в березні буря прогнозується 26-28 березня – активність Сонця в перший день буде слабкою, а потім посилиться.

Зазначимо, що прогноз бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватися з часом.

Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур на березень 2024

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше можуть виникати:

  • головний біль;
  • запаморочення, потемніння в очах;
  • підвищення тиску;
  • висока температура;
  • сильна загальна слабкість;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • ломота кісток;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

  1. Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
  2. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть.
  3. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
  4. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном.
  5. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу.
  6. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок.
  7. Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин.

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Новости Днепра про Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур на березень 2024Українська

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