Дніпряни, готуйтеся, штормитиме сильно: календар магнітних бур на березень 2024

Бережіть себе!

Магнітні бурі – це рідкісні і небезпечні для електромереж і людського здоров’я явища. Вони виникають через підвищену сонячну активність. У такі періоди у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття, тому про небезпечні дати варто знати заздалегідь.

Коли очікуються магнітні бурі в березні 2024 і як уберегтися від їхнього негативного впливу – читайте далі!

Календар магнітних бур на березень

Протягом місяця сумарно очікується 10 небезпечних днів. Перша магнітна буря в березні триватиме 3-4 числа і буде слабкою за потужністю. Потім сильна магнітна буря прогнозується 9-10 березня. Наступну підвищену сонячну активність варто чекати 15-16 березня. Одноденна слабка магнітна буря буде 22 березня. Остання в березні буря прогнозується 26-28 березня – активність Сонця в перший день буде слабкою, а потім посилиться.

Зазначимо, що прогноз бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватися з часом.

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше можуть виникати:

головний біль;

запаморочення, потемніння в очах;

підвищення тиску;

висока температура;

сильна загальна слабкість;

біль у м’язах і суглобах;

ломота кісток;

безсоння;

загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок. Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин.

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