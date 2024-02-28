У Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції

За попередньою інформацією, виявлений предмет не є вибуховим.

У вівторок, 27 лютого, у Дніпрі у провулку Шевченка містяни знайшли хвостовик протитанкової гранати. Він стирчав в клумбі.

На місце відразу викликали правоохоронців. Вони вилучили небезпечну знахідку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що, за попередньою інформацією, виявлений предмет не є вибуховим. Правоохоронці проводять перевірку.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

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