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  • У Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції

У Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції

Сьогодні 09:32
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За попередньою інформацією, виявлений предмет не є вибуховим.

Новости Днепра про У Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції

У вівторок, 27 лютого, у Дніпрі у провулку Шевченка містяни знайшли хвостовик протитанкової гранати. Він стирчав в клумбі.

На місце відразу викликали правоохоронців. Вони вилучили небезпечну знахідку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що, за попередньою інформацією, виявлений предмет не є вибуховим. Правоохоронці проводять перевірку.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліціїУкраїнська

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