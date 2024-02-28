Був учасником АТО: захищаючи Україну загинув старший сержант з Дніпропетровщини Олександр Куркай

25 лютого поблизу населеного пункту Малишівка в Запорізькій області, захищаючи Україну, загинув старший сержант з Дніпропетровщини Олександр Куркай. Йому було 36 років.
Про це повідомив Андрій Білоусов, міський голова Кам’янського.
Олександр народився 14 жовтня 1987 року в Дніпродзержинську. 2006 року закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Тривалий час працював на ТОВ ПП «ЗІП». Упродовж 2015-2016 років був учасником АТО. З 2019 року перебував на контракті у Збройних Силах України.
У нього залишилися дружина, син, донька, батьки та брат.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника! Вічна пам’ять і слава Герою!
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