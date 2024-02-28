Був учасником АТО: захищаючи Україну загинув старший сержант з Дніпропетровщини Олександр Куркай

Вічна слава Герою!

25 лютого поблизу населеного пункту Малишівка в Запорізькій області, захищаючи Україну, загинув старший сержант з Дніпропетровщини Олександр Куркай. Йому було 36 років.

Про це повідомив Андрій Білоусов, міський голова Кам’янського.

Олександр народився 14 жовтня 1987 року в Дніпродзержинську. 2006 року закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж. Тривалий час працював на ТОВ ПП «ЗІП». Упродовж 2015-2016 років був учасником АТО. З 2019 року перебував на контракті у Збройних Силах України.

У нього залишилися дружина, син, донька, батьки та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника! Вічна пам’ять і слава Герою!

Читайте також:

Українська

Автор: