Деяким жителям Дніпропетровщини почне надходити нова єдина квитанція за воду

Це стосується тільки частини жителів Дніпропетровщини.

А саме тих, кому вода надходить із Аульського водоводу. Це в основному жителі Кам’янського та передмістя.

Нову єдину квитанцію послуги водопостачання, водовідведення та абонплату присилатимуть уже в цьому місяці. Комунальники кажуть що це дозволить скоротити обробку платежу.

Як платити за воду?

Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги повинна вноситись за три дні, але не пізніше останнього робочого дня місяця, що настає за розрахунковим.

До платіжки входять нарахування за спожиту воду, абонентське обслуговування та водовідведення.

Також нагадуємо споживачам, що у разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу, – йдеться у повідомленні.

Платити можна:

у касах банків;

на сайті або в додатку банків;

в офісі Кам’янського ВКГ КП ДОР «Аульський водовід» вул.Широка, 16 через пост-термінал або касу;

у мобільному додатку mssg.me/gorvoda_dndz;

відсканувати QR-код на квитанції;

на сайті або в додатку Ощадбанк;

на сайті або в додатку Privat24;

встановивши регулярний платіж в Privat24;

за допомогою терміналів Приватбанку.

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