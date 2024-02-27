Повітряні сили ЗСУ вдруге за день збили російський Су-34 на Східному напрямку

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення ще одного російського Су-34. Що цікаво, це сталося на тому ж напрямку, де зранку ліквідували такий же винищувач.
Таким чином тільки за добу 27 лютого українські військові знищили два російських винищувачі, якими вороги завдають ударів по позиціях військових та цивільним об’єктам.
Близько 14.00 відпрацювали по черговому. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити “авіаційні м’ясні штурми”. Що ж, працюємо далі, – повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Сподіваємося, що це не кінець і ще кілька російських блохольотів відправляться в останню путь.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Повітряні сили ЗСУ знищили ще один російський літак А-50 (ВІДЕО).
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