У трубах будинку в Дніпрі знову тече вода замість газу

В одному із житлових будинків мешканці залишилися без газу через воду в трубах.
Про це повідомили в Дніпровський філії Газмережі.
26 лютого до “аварійки” зателефонували містяни та повідомили про проблеми з газопостачанням. Це сталося в одному із будинків Новокодацького району Дніпра.
Газовики відключили газ в 15 квартирах, доки не розберуться з проблемами. Неполадки виникли через одного із жителів будинку, який самовільно втрутився в газову мережу багатоповерхівки. Через це в трубах з’явилася вода.
Тепер фахівцям Газмережі треба оглянути кожен із приладів, які встановлені в квартирах, а також перевірити загальнобудинкові труби. Тільки тоді людям повернуть блакитне паливо.
У Газмережі повідомили, що це не вперше, коли жителі стикаються з такими проблемами. Тому вкотре попереджають споживачів про недопустимість самовільного втручання в газосистему. Будь-яку заміну обладнання мають проводити фахівці.
Вкотре акцентуємо увагу дніпрян на недопустимості самовільного втручання у газові мережі та нагадуємо, що для встановлення додаткового обладнання, його заміни або переносу слід звертатись до спеціалістів Центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії «ГАЗМЕРЕЖІ» за адресами: вул. Виконкомівська, 34 та просп. Слобожанський, 96а. Довіряйте роботи з реконструкції газових мереж лише професіоналам. Наголошуємо на важливості та необхідності неухильного дотримання вимог чинного законодавства в частині безпечної та надійної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання! – йдеться у повідомленні.
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