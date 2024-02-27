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  • У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталі

У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталі

Сьогодні 14:45
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталі

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі трамваї №6, №9, №12, №17, №18 та №19 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Пастера та вул. Княгині Ольги.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №6:

  • від пл. Старомостова о 20:56;
  • від Інституту мін. ресурсів о 21:19;

маршрут №9:

  • від пл. Старомостова о 20:19;
  • від М’ясокомбінату о 20:59;

маршрут №12:

  • від пл. Старомостова о 21:00;
  • від заводу Металовиробів о 20:42;

маршрут №17:

  • від пл. Старомостова о 21:19;
  • від вул. Миколи Руденка о 21:18;

маршрут №18:

  • від ДЕВЗу о 20:05;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:44;

маршрут №19:

  • від пл. Старомостова о 19:56;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Враховуйте зазначені зміни під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталіРусский

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