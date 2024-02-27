У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталі

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі трамваї №6, №9, №12, №17, №18 та №19 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Пастера та вул. Княгині Ольги.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
маршрут №6:
маршрут №9:
маршрут №12:
маршрут №17:
маршрут №18:
маршрут №19:
Враховуйте зазначені зміни під час планування своїх поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси.
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