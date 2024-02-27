У Дніпрі 27 лютого відразу 6 трамвайних маршрутів закінчать роботу раніше: деталі

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Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі трамваї №6, №9, №12, №17, №18 та №19 закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вул. Пастера та вул. Княгині Ольги.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №6:

від пл. Старомостова о 20:56;

від Інституту мін. ресурсів о 21:19;

маршрут №9:

від пл. Старомостова о 20:19;

від М’ясокомбінату о 20:59;

маршрут №12:

від пл. Старомостова о 21:00;

від заводу Металовиробів о 20:42;

маршрут №17:

від пл. Старомостова о 21:19;

від вул. Миколи Руденка о 21:18;

маршрут №18:

від ДЕВЗу о 20:05;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:44;

маршрут №19:

від пл. Старомостова о 19:56;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Враховуйте зазначені зміни під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у вівторок деякі мешканці залишилися без опалення: усі адреси.

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