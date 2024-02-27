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  • Непритомним знайшла дівчина: у Дніпрі рятували чоловіка, у якого раптово зупинилося серце

Непритомним знайшла дівчина: у Дніпрі рятували чоловіка, у якого раптово зупинилося серце

Сьогодні 15:33
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У Дніпрі витягли чоловіка "з того світу".

Новости Днепра про Непритомним знайшла дівчина: у Дніпрі рятували чоловіка, у якого раптово зупинилося серце

Днями 30-річному чоловіку раптово стало зле. Непритомним його знайшла дівчина, яка ввечері повернулася додому до коханого. Про це розповів медик Соборної підстанції екстреної медичної допомоги Віктор Пальчинський. 

Прийшла додому після роботи, щоб провести приємний вечір з чоловіком, натомість стала свідком його реанімації. Дівчина повернулася додому, але її ніхто не зустрів, стривожено пройшла у спальню і побачила там коханого у непритомному стані, – коментує медик.

На місце негайно відправилася команда “екстренки”.

По приїзді виявлено чоловіка 30 років у термінальному стані. Надання медичної допомоги не призвело до покращення стану на моніторі зафіксована раптова зупинка кровообігу, розпочаті реанімаційні заходи! – розповідають фельдшери.

На підмогу відправилася реанімаційна бригада, яка реанімувала пацієнта. 

Потужна медична армія розпочала свій контрнаступ і здобула остаточну перемогу – на моніторі нормальний серцевий ритм, «під пальцями» відчутно пульс. Пацієнта терміново доставлено до найближчого реанімаційного відділення! – розповідає Віктор.

Медики також показали кадри зі “швидкої” та опублікували відео поїздки на виклик. 

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Новости Днепра про Непритомним знайшла дівчина: у Дніпрі рятували чоловіка, у якого раптово зупинилося серцеУкраїнська

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