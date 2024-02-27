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В трубах дома в Днепре снова течет вода вместо газа

Сегодня 17:08
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Аварийную ситуацию с газом ликвидировали в Днепре.

Новости Днепра про В трубах дома в Днепре снова течет вода вместо газа

В одном из жилых домов жильцы остались без газа из-за воды в трубах.

Об этом сообщили в Днепровском филиале Газсети.

26 февраля в «аварийку» позвонили горожане и сообщили о проблемах с газоснабжением. Это произошло в одном из домов Новокодацкого района Днепра.

Газовики отключили газ в 15 квартирах, пока не разберутся с проблемами. Неполадки возникли из-за одного из жителей дома, самовольно вмешавшегося в газовую сеть многоэтажки. Это привело к тому, что в трубах появилась вода.

Теперь специалистам Газсети нужно осмотреть каждый из установленных в квартирах приборов, а также проверить общедомовые трубы. Только тогда людям вернут голубое топливо.

В Газсети сообщили, что это не в первый раз, когда жители сталкиваются с такими проблемами. Поэтому еще раз предупреждают потребителей о недопустимости самовольного вмешательства в газосистему. Любую замену оборудования должны производить специалисты.

Еще раз акцентируем внимание днепрян на недопустимости самовольного вмешательства в газовые сети и напоминаем, что для установки дополнительного оборудования, его замены или переноса следует обращаться к специалистам Центров обслуживания клиентов Днепровского филиала «ГАЗСЕТИ» по адресам: ул. Исполкомовская, 34 и просп. Слобожанский, 96а. Доверяйте работы по реконструкции газовых сетей только профессионалам. Отмечаем важность и необходимость неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства в части безопасной и надежной эксплуатации систем газоснабжения и газового оборудования! – говорится в сообщении.

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