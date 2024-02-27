У Дніпрі в АНД районі зненацька спалахнув легковик (ФОТО)

Сьогодні, 27 лютого, о 15:16 на лінію «101» повідомили про те, що на вулиці Очеретяна в Амур-Нижньодніпровському районі горить автомобіль.
Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що вогонь охопив салон легкового автомобіля «ГАЗ-2410». Загальна площа пожежі склала 5 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання ліквідували о 15:52. На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 6 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з районів Дніпропетровщини помітили масштабну пожежу: що сталося (ВІДЕО).
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