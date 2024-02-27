В Днепре в АНД районе неожиданно вспыхнула легковушка (ФОТО)

Сегодня, 27 февраля, в 15:16 на линию «101» сообщили о том, что в Амур-Нижнеднепровском районе горит автомобиль.
Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что огонь охватил салон легкового автомобиля «ГАЗ-2410». Общая площадь пожара составила 5 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали в 15:52. К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Днепропетровщины заметили масштабный пожар: что произошло (ВИДЕО).
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