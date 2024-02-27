В одному з районів Дніпропетровщини помітили масштабну пожежу: що сталося (ВІДЕО)

Як з’ясувалося, це горить сухостій.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, тільки за минулу добу на території Дніпропетровщини сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га. Більшості з цих пожеж можна було б уникнути, якби громадяни дотримувались встановлених обмежень та заходів безпеки, зазначають у ДСНС.
Тому закликаємо всіх – будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сухостій!
Також зазначимо, що спалювання листя і трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну, а подекуди і кримінальну відповідальність. Крім того, під час дії воєнного стану спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій.
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