В одному з районів Дніпропетровщини помітили масштабну пожежу: що сталося (ВІДЕО)

У Кам’янському районі Дніпропетровської області помітили масштабну пожежу. Клуби густого диму видно здалеку.

Як з’ясувалося, це горить сухостій.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, тільки за минулу добу на території Дніпропетровщини сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 га. Більшості з цих пожеж можна було б уникнути, якби громадяни дотримувались встановлених обмежень та заходів безпеки, зазначають у ДСНС.

Тому закликаємо всіх – будьте максимально обережні з вогнем, не паліть сухостій!

Також зазначимо, що спалювання листя і трави в Україні є незаконним і передбачає адміністративну, а подекуди і кримінальну відповідальність. Крім того, під час дії воєнного стану спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій.

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