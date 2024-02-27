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  • Житель Дніпра поцупив у кур’єра “Глобо” мопед, поки той доставляв продукти

Житель Дніпра поцупив у кур’єра “Глобо” мопед, поки той доставляв продукти

Сьогодні 21:55
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П'яний дніпрянин вирішив покататися на мопеді кур'єра "Глобо", поки той доставляв продукти.

Новости Днепра про Житель Дніпра поцупив у кур'єра

Про це йдеться у вироці, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Усе сталося ще у вересні 2020 року, але вирок крадієві оголосили тільки 22 лютого 2024 року. Дніпрянин, який має дві судимості, у стані алкогольного сп’яніння, вкрав мопед у кур’єра Glovo.

Чотири роки тому ввечері 6 вересня, поблизу будинку № 3 на вулиці Старокозацькій, чоловік помітив мопед, що стояв на подвір’ї. Перед цим дніпрянин добряче випив, тому вирішив ризикнути, скористався тим, що за транспортним засобом ніхто не стежить та почав котити його. 

Як виявилося, це був мопед кур’єра, який якраз привіз продукти клієнту.

Повернувшися на подвір’я багатоповерхівки, чоловік не побачив свій транспортний засіб. Люди, які були поруч з будинком розповіли, що мотоцикл відкотив якийсь незнайомець. Свідки зазначили, що крадій попрямував до сусіднього двору. 

Кур’єр знайшов чоловіка, який забрав його мопед, та викликав поліцію.

У ході судових розглядів правопорушник у повному обсязі визнав свою провину. 

Бабушкінський районний суд визнав чоловіка винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, без конфіскації майна. Проте на підставі ст. 75 КК звільнив його від відбування покарання, встановивши йому іспитовий строк у два роки. 

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