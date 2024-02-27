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У Дніпрі помітили найбільшого “качко-голуба” Європи (ФОТО)

Сьогодні 20:19
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У Дніпрі замешкав лісовий голуб.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили найбільшого

Качко-голуба помітили у Дніпрі в Новокодацькому районі. Таку назву пташці придумали в народі, через те, що пернатий схожий і на міських голубів, і на диких качок. Але справжня назва цього красеня – припутень. 

Зазнімкував качко-голуба дніпрянин Олег Присяжнюк, який опублікував 25 лютого фото в тематичній Facebook-спільноті

Припутень – найбільший голуб Європи. На відміну від своїх міських родичів, населяє лісові місцевості материка на північ до 65° північної широти у Скандинавії, до південного берега Білого моря, до 61° північної широти на Уралі. Також Західний Сибір до Омська і Тюмені, Середню і Західну Азію, Гімалаї та Північну Африку. Тобто представників цього виду можна зустріти на всьому материку. 

Зимують припутні у Західній і Південній Європі, південно-західній Азії та в Закавказзі. Окремі особини, як наш дніпровський красень, зрідка трапляються взимку в Україні. На території нашої країни поширений скрізь, крім високогір’я Карпат. 

Гніздяться в листяних лісах різного віку, в парках, іноді й у хвойних ділянках, наприклад – у молодому ялиновому лісі, трапляється у всіх більш-менш значних лісах степової зони. На Поліссі припутень поширений спорадично, в лісостеповій зоні місцями гніздиться у чималій кількості. Ймовірно, саме тому припутень осів в Новокодацькому районі Дніпра. 

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