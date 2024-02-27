В Днепре заметили самого большого «утко-голубя» Европы (ФОТО)

Утко-голубь был замечен в Днепре в Новокодакском районе. Такое название птички придумали в народе, потому что пернатый похож и на городских голубей, и на диких уток. Но настоящее название этого красавца – припутень.
Снимал утко-голубя днепрянин Олег Присяжнюк, опубликовавший 25 февраля фото в тематическом Facebook-сообществе
Припутень – самый большой голубь Европы. В отличие от своих городских родственников, населяет лесные местности материка к северу до 65° северной широты в Скандинавии, к южному берегу Белого моря, до 61° северной широты на Урале. Также Западная Сибирь в Омск и Тюмень, Среднюю и Западную Азию, Гималаи и Северную Африку. То есть представителей этого вида можно встретить по всему материку.
Зимуют припутни в Западной и Южной Европе, юго-западной Азии и Закавказье. Отдельные особи, как наш днепровский красавец, изредка встречаются зимой в Украине. На территории нашей страны распространен везде, кроме высокогорья Карпат.
Гнездятся в лиственных лесах всех возрастов, в парках, иногда и в хвойных участках, например — в молодом еловом лесу, встречается во всех более или менее значительных лесах степной зоны. На Полесье припутни распространены спорадически, в лесостепной зоне местами гнездится в немалом количестве. Вероятно, именно поэтому припутень осел в Новокодакском районе Днепра.
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