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  • Был участником АТО: защищая Украину погиб старший сержант с Днепропетровщины Александр Куркай

Был участником АТО: защищая Украину погиб старший сержант с Днепропетровщины Александр Куркай

Сегодня 07:00
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Был участником АТО: защищая Украину погиб старший сержант с Днепропетровщины Александр Куркай

25 февраля вблизи населенного пункта Малышевка в Запорожской области, защищая Украину, погиб старший сержант с Днепропетровщины Александр Куркай. Ему было 36 лет.

Об этом сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.

Александр родился 14 октября 1987 года в Днепродзержинске. В 2006 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж. Долгое время работал на ООО ЧП «ЗИП». В течение 2015-2016 годов был участником АТО. С 2019 года находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.

У него остались жена, сын, дочь, родители и брат.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника! Вечная память и слава Герою!

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