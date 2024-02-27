Житель Днепра украл у курьера «Глобо» мопед, пока тот доставлял продукты

Пьяный днепрянин решил прокатиться на мопеде курьера "Глобо", пока тот доставлял продукты.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Все произошло еще в сентябре 2020 года, но приговор вору объявили только 22 февраля 2024 года. Днепрянин, у которого две судимости, в состоянии алкогольного опьянения, украл мопед у курьера Glovo.

Четыре года назад вечером 6 сентября, у дома № 3 на улице Старокозацкой, мужчина заметил стоящий во дворе мопед. Перед этим днепрянин изрядно выпил, поэтому решил рискнуть, и воспользовался тем, что за транспортным средством никто не следит и начал катить его.

Как оказалось, это был мопед курьера, который привез продукты клиенту.

Вернувшись во двор многоэтажки, мужчина не увидел своего транспортного средства. Люди, которые были рядом с домом, рассказали, что мотоцикл откатил какой-то незнакомец. Свидетели отметили, что вор направился в соседний двор.

Курьер нашел мужчину, который забрал его мопед и вызвал полицию.

В ходе судебных разбирательств правонарушитель в полном объеме признал свою вину.

Бабушкинский районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, без конфискации имущества. Однако на основании ст. 75 УК освободил его от отбывания наказания, установив ему испытательный срок в два года.

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