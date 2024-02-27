В Днепре 27 февраля сразу 6 трамвайных маршрутов закончат работу раньше: детали

Сегодня, 27 февраля, в Днепре трамваи №6, №9, №12, №17, №18 и №19 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Пастера и ул. Княгини Ольги.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Последние отправления с конечных остановок:
маршрут №6:
маршрут №9:
маршрут №12:
маршрут №17:
маршрут №18:
маршрут №19:
Учитывайте указанные изменения во время планирования своих поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во вторник некоторые жители остались без отопления: все адреса.
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