В Днепре 27 февраля сразу 6 трамвайных маршрутов закончат работу раньше: детали

Важная информация!

Сегодня, 27 февраля, в Днепре трамваи №6, №9, №12, №17, №18 и №19 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на ул. Пастера и ул. Княгини Ольги.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Последние отправления с конечных остановок:

маршрут №6:

от пл. Старомостовая в 20:56;

от Института мин. ресурсов в 21:19;

маршрут №9:

от пл. Старомостовая в 20:19;

от Мясокомбината в 20:59;

маршрут №12:

от пл. Старомостовая в 21:00;

от завода Металлоизделий в 20:42;

маршрут №17:

от пл. Старомостовая в 21:19;

от ул. Николая Руденко в 21:18;

маршрут №18:

от ДЭВЗа в 20:05;

от ж/м Левобережный-3 в 20:44;

маршрут №19:

от пл. Старомостовая в 19:56;

от ж/м Левобережный-3 в 20:52.

Учитывайте указанные изменения во время планирования своих поездок!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во вторник некоторые жители остались без отопления: все адреса.

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