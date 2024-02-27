В Днепре воровку, которая 2,5 года скрывалась от полиции, сдал таксист, случайно подвезший ее домой

Водитель такси в Днепре сообщил о том, что несколько дней назад он подвозил разыскиваемую полицией женщину.

Мужчина об этом узнал из сообщения в соцсетях. Гражданин сообщил полицейским вероятный адрес проживания разыскиваемого лица.

Патрульные прибыли туда и опросили местных жителей. Те рассказали, что похожая по приметам гражданка проживает в одном из домов. Информация подтвердилась.

Патрульные обнаружили по указанному адресу находящуюся в розыске женщину как осужденную, уклоняющуюся от исполнения приговора суда по ч. 1. ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Гражданку задержали и доставили в отделение полиции.

Вероятно, речь идет о 59-летней Елене Гуровой, осужденной в 2021 году за совершение тяжкого преступления в Днепровском районе, которую недавно объявили в розыск.

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