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Воздушные силы ВСУ во второй раз за день сбили российский Су-34 на Восточном направлении

Сегодня 15:57
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Самолетопад набирает обороты.

Новости Днепра про Воздушные силы ВСУ во второй раз за день сбили российский Су-34 на Восточном направлении

В Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении еще одного российского Су-34. Что интересно, это произошло на том же направлении, где утром был ликвидирован такой же истребитель.

Таким образом, только за сутки 27 февраля украинские военные уничтожили два российских истребителя, которыми враги наносят удары по позициям военных и гражданским объектам.

Около 14.00 отработали по дежурному. Направление – то же! Цель – неизменная! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить «авиационные мясные штурмы». Что ж, работаем дальше, — сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Надеемся, что это не конец и еще несколько русских блохолетов отправятся в последний путь.

Напомним, ранее мы писали, что Воздушные силы ВСУ уничтожили еще один российский самолет А-50 (ВИДЕО).

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