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  • В Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции

В Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции

Сегодня 09:32
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По предварительной информации, обнаруженный предмет не является взрывчатым.

Новости Днепра про В Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции

Во вторник, 27 февраля, в Днепре в переулке Шевченко горожане нашли хвостовик противотанковой гранаты. Он торчал в клумбе.

На место сразу вызвали правоохранителей. Они изъяли опасную находку.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Новости Днепра про В Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что, по предварительной информации, обнаруженный предмет не является взрывчатым. Правоохранители проводят проверку.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните «101» или «102»!

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