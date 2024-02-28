В Днепре в клумбе нашли хвостовик противотанковой гранаты: комментарий полиции

Во вторник, 27 февраля, в Днепре в переулке Шевченко горожане нашли хвостовик противотанковой гранаты. Он торчал в клумбе.
На место сразу вызвали правоохранителей. Они изъяли опасную находку.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что, по предварительной информации, обнаруженный предмет не является взрывчатым. Правоохранители проводят проверку.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, не трогайте их, а сразу звоните «101» или «102»!
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