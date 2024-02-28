Плавці з Дніпра вибороли 19 медалей на Зимовому чемпіонаті України

З 23 до 25 лютого в місті Бровари проходив Зимовий чемпіонат України з плавання серед юніорів та юнаків.
На цих змаганнях плавці з Дніпра вибороли 19 медалей: 5 золотих, 7 срібних та 7 бронзових.
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Зазначається, що всього в чемпіонаті взяли участь більше ніж 400 спортсменів з різних куточків України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування.
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