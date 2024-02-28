Жителям Днепра пересчитают пенсии: детали

В Украине с 1 марта 2024 года вместе с ежегодной индексацией проведут перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Так, в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц от 2093 грн до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума.
В Пенсионном фонде добавили, что перерасчет пенсий проведут без дополнительных обращений пенсионеров.
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