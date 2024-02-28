У Дніпрі в березні вимикатимуть газ: оприлюднили дати та адреси

У Дніпрі в березні низці споживачів відключать газ.

Дніпровська філія “Газмережі” знову інформує про проведення ремонтних робіт.

У березні в зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району газовики обмежать постачання газу для жителів низки будинків.

Дніпро

4 березня:

вул. Конотопська, 86/1, 86/2, 88, 88а, 88а/2

пл. Металургів, 1, 2, 4а, 5

5 березня:

вул. Василя Гадади, 2а

вул. Авіаційна, 31

вул. Красноводська, 1а, під’їзд № 3

6 березня:

вул. Коробова, 8

Запорізьке Шосе, 30ш, 30щ, 30ю, 30я

вул. Квітки Цісик, 8

7 березня:

вул. Січеславська Набережна, 8

вул. Яскрава, 17

13 березня:

вул. Столєтова, 1, 7, 9

18 березня:

вул. Толстого, 13, 28, 30

вул. Болгарська, 20

21 березня:

вул. Івана Акінфєєва, 14а

Обухівка

14 березня:

вул. Некрасова, 43, 39, 37, 35, 33

26 березня:

пров. Глухий, 2, 6, 8, 7, 1, 3, 5, 5а, 11, 26

Газ повернуть, як тільки завершать роботи. Зверніть увагу! Спеціалісти просять забезпечити їм доступ до кожного газифікованого приміщення.

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