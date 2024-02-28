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У Дніпрі в березні вимикатимуть газ: оприлюднили дати та адреси

Сьогодні 14:53
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У Дніпрі в березні низці споживачів відключать газ.

Новости Днепра про У Дніпрі в березні вимикатимуть газ: оприлюднили дати та адреси

Дніпровська філія “Газмережі” знову інформує про проведення ремонтних робіт.

У березні в зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району газовики обмежать постачання газу для жителів низки будинків. 

Дніпро

4 березня:

  • вул. Конотопська, 86/1, 86/2, 88, 88а, 88а/2
  • пл. Металургів, 1, 2, 4а, 5

5 березня:

  • вул. Василя Гадади, 2а
  • вул. Авіаційна, 31
  • вул. Красноводська, 1а, під’їзд № 3

6 березня:

  • вул. Коробова, 8
  • Запорізьке Шосе, 30ш, 30щ, 30ю, 30я
  • вул. Квітки Цісик, 8

7 березня:

  • вул. Січеславська Набережна, 8
  • вул. Яскрава, 17

13 березня:

  • вул. Столєтова, 1, 7, 9

18 березня:

  • вул. Толстого, 13, 28, 30
  • вул. Болгарська, 20

21 березня:

  • вул. Івана Акінфєєва, 14а

Обухівка

14 березня:

  • вул. Некрасова, 43, 39, 37, 35, 33

26 березня:

  • пров. Глухий, 2, 6, 8, 7, 1, 3, 5, 5а, 11, 26

Газ повернуть, як тільки завершать роботи. Зверніть увагу! Спеціалісти просять забезпечити їм доступ до кожного газифікованого приміщення.

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Новости Днепра про У Дніпрі в березні вимикатимуть газ: оприлюднили дати та адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в березні вимикатимуть газ: оприлюднили дати та адресиРусский

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