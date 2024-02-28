У Дніпрі в березні вимикатимуть газ: оприлюднили дати та адреси

Дніпровська філія “Газмережі” знову інформує про проведення ремонтних робіт.
У березні в зв’язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району газовики обмежать постачання газу для жителів низки будинків.
4 березня:
5 березня:
6 березня:
7 березня:
13 березня:
18 березня:
21 березня:
14 березня:
26 березня:
Газ повернуть, як тільки завершать роботи. Зверніть увагу! Спеціалісти просять забезпечити їм доступ до кожного газифікованого приміщення.
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