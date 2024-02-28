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  • Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї: “усі брудні потім”

Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї: “усі брудні потім”

Сьогодні 13:21
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї:

Сьогодні, 28 лютого, мешканці Дніпра поскаржилися у мережі на шар пилу на сидіннях у трамваї №14 (Залізничний вокзал -ж/м Західний).

14 маршрут трамвая. У вагонах пил на всіх сидіннях, люди сідають і всі брудні потім від шару пилу. Це нормально, випускати на маршрут такий трамвай із брудним салоном? – написав дніпрянин Віталій.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї:

Представник КП “Дніпровський електротранспорт” відреагував на скаргу та зазначив, що “вагон негайно заїде в депо”.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї:

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканка Дніпра поскаржилася, що по місту їздить тролейбус з “діркою”.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї: Українська Новости Днепра про Мешканці Дніпра поскаржилися на шар пилу на сидіннях у трамваї: Русский

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