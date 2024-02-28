Мешканців Дніпра закликають повідомляти про корупцію в Сервісних центрах МВС: куди звертатися

В Україні триває реформа Сервісних центрів МВС.

Щоб реалізувати її повністю, мешканцям Дніпра пропонують долучитися до покращення роботи Сервісних центрів.

Так, якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот (@dvb_np_bot) або гарячу лінію (050-352-72-77).

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно. Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра запрошують до тестування нової послуги в “Дії”.

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