Втратила місячну зарплатню: під Кам’янським 7-річна дівчинка повернула жінці гаманець набитий грошима

У Кам'янському районі дівчинка повернула жінці гаманець набитий грошима

Зворушливу історію про людську доброту розповіли правоохоронці.

Днями 7-річна дівчинка Аліна під час прогулянки в парку побачила гаманець, який був набитий грошима. Дівчинка вирішила знайти власника, тому залучила до справи поліціянта, якого зустріла на вулиці та попросила про допомогу в пошуках.

Понад дві години поліціянт разом з Аліною шукали власника гаманця. Як виявилося, гроші випадково загубила 57-річна жителька Кам’янського району.

Під час обіду жінка гуляла в парку та загубила гаманець, де була вся зарплатня за місяць. Власниця грошей не відразу помітила пропажу, але дуже зраділа, коли маленька Аліна повернула їй зароблене.

Вона зателефонувала до поліції та попросила оператора подякувати поліцейському та дівчинці, завдяки якій їй повернули гроші.

26 лютого Володимир, поліціянт який шукав власника гаманця разом з дівчинкою, запросив матір з доньками та подякував за цей вчинок.

Поза всякими сумнівами, гідний вчинок Аліни є прикладом для наслідування не тільки для дітей, а й для дорослих мешканців громади» – зазначив поліцейський.

Дівчат пригостили солодощами, а Аліні вручили подяку за її свідому позицію та добрий вчинок.

Читайте також:

Українська

Автор: