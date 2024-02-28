Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: «все грязные потом»

Сегодня, 28 февраля, жители Днепра пожаловались в сети на слой пыли на сиденьях в трамвае №14 (Железнодорожный вокзал -ж/м Западный).
14 маршрут трамвая. В вагонах пыль на всех сиденьях, люди садятся и все грязные потом от слоя пыли. Это нормально, выпускать на маршрут такой трамвай с грязным салоном? — написал днепрянин Виталий.
Представитель КП «Днепровский электротранспорт» отреагировал на жалобу и отметил, что «вагон немедленно заедет в депо».
Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой».
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