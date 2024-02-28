Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: «все грязные потом»

Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: «все грязные потом»

Сегодня 13:21
просмотров

Будьте внимательны!

Новости Днепра про Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае:

Сегодня, 28 февраля, жители Днепра пожаловались в сети на слой пыли на сиденьях в трамвае №14 (Железнодорожный вокзал -ж/м Западный).

14 маршрут трамвая. В вагонах пыль на всех сиденьях, люди садятся и все грязные потом от слоя пыли. Это нормально, выпускать на маршрут такой трамвай с грязным салоном? — написал днепрянин Виталий.

Новости Днепра про Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае:

Представитель КП «Днепровский электротранспорт» отреагировал на жалобу и отметил, что «вагон немедленно заедет в депо».

Новости Днепра про Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае:

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой».

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: Українська Новости Днепра про Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название

В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в…

В Днепре на улицах массово снимают таблички с названиями остановок: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 11:28
В Днепре на улицах массово снимают таблички с названиями остановок: в чем дело

Старые таблички снимают, а вешают новые - с актуальными названиями.

В Днепре перекрыли часть парка Шевченко: в чем дело
Новости Днепра
Сегодня 11:14
В Днепре перекрыли часть парка Шевченко: в чем дело

В Днепре ограничили доступ к некоторым участкам парка Шевченко.

В Днепре рецидивист в течение месяца обворовывал местные супермаркеты
Новости Днепра
Сегодня 10:39
В Днепре рецидивист в течение месяца обворовывал местные супермаркеты

В Днепре задержали мужчину, который в течение месяца воровал товары…

Последние новости

Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название
Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название

В Днепр считается городом на холмах. Часть домов расположена в балках, часть – на вершине этих холмов. Самых крупных балок в городе насчитывается пять: Аптекарская, Жандармская, Рыбаковская, Овраг у дома Архиереев и Невенчанная.

Сегодня 13:31
1
просмотров
На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»
На Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего оружие «по знакомству»

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили нацгвардейца, продававшего трофейное оружие.

Сегодня 13:09
2
просмотров
Экс-игрок «Днепра» теперь играет за московский футбольный клуб «Спартак-2»
Экс-игрок «Днепра» теперь играет за московский футбольный клуб «Спартак-2»

Украинский футболист уехал на заработки в Москву.

Сегодня 12:24
1
просмотров
Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка
Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа во время уроков.

Сегодня 11:29
6
просмотров
В Днепре на улицах массово снимают таблички с названиями остановок: в чем дело
В Днепре на улицах массово снимают таблички с названиями остановок: в чем дело

Старые таблички снимают, а вешают новые - с актуальными названиями.

Сегодня 11:28
9
просмотров
В Днепре перекрыли часть парка Шевченко: в чем дело
В Днепре перекрыли часть парка Шевченко: в чем дело

В Днепре ограничили доступ к некоторым участкам парка Шевченко.

Сегодня 11:14
0
просмотров
В Днепре рецидивист в течение месяца обворовывал местные супермаркеты
В Днепре рецидивист в течение месяца обворовывал местные супермаркеты

В Днепре задержали мужчину, который в течение месяца воровал товары из супермаркета.

Сегодня 10:39
4
просмотров
В Днепре защитники и защитницы смогут бесплатно посещать бассейн: детали
В Днепре защитники и защитницы смогут бесплатно посещать бассейн: детали

Также они смогут посещать тренажерный зал и сауну.

Сегодня 10:28
5
просмотров
Пловцы из Днепра завоевали 19 медалей на Зимнем чемпионате Украины
Пловцы из Днепра завоевали 19 медалей на Зимнем чемпионате Украины

Поздравляем!

Сегодня 08:30
4
просмотров
Жителям Днепра пересчитают пенсии: детали
Жителям Днепра пересчитают пенсии: детали

Перерасчет пенсий проведут без дополнительных обращений пенсионеров.

Сегодня 08:00
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх