Жители Днепра пожаловались на слой пыли на сиденьях в трамвае: «все грязные потом»

Будьте внимательны!

Сегодня, 28 февраля, жители Днепра пожаловались в сети на слой пыли на сиденьях в трамвае №14 (Железнодорожный вокзал -ж/м Западный).

14 маршрут трамвая. В вагонах пыль на всех сиденьях, люди садятся и все грязные потом от слоя пыли. Это нормально, выпускать на маршрут такой трамвай с грязным салоном? — написал днепрянин Виталий.

Представитель КП «Днепровский электротранспорт» отреагировал на жалобу и отметил, что «вагон немедленно заедет в депо».

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой».

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