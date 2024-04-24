Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.

Разрешение на пересылку паспортов за границу начало действовать с октября 2022 года, когда Кабмин принял соответствующее постановление. Однако теперь запрет вернули.

Теперь нельзя пересылать за границу оформленные паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Речь идет о документах, оформленных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №443 от 23 апреля.

Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется, — говорится дословно в постановлении.

Однако это не касается:

людей с инвалидностью, имеющих документы, подтверждающие статус;

людей, уехавших как сопровождающие своей жены с инвалидностью или родителей своих или жены с инвалидностью 1-2 группы;

людей, ухаживающих за инвалидами 1 или 2 группы;

родителей, усыновителей или опекунов детей с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетних людей с инвалидностью 1-2 группы;

дедушек, братьев, отчимов детей с инвалидностью;

опекунов людей с инвалидностью в составе родственников первого порядка;

людей, имеющих детей с заболеваниями, нуждающимися в медицинском вмешательстве за рубежом.

Напомним, ранее МИД приостановил предоставление консульских услуг для мужчин с 18 до 60 лет.

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