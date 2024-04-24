Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

Разрешение на пересылку паспортов за границу начало действовать с октября 2022 года, когда Кабмин принял соответствующее постановление. Однако теперь запрет вернули.
Теперь нельзя пересылать за границу оформленные паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Речь идет о документах, оформленных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №443 от 23 апреля.
Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется, — говорится дословно в постановлении.
Однако это не касается:
Напомним, ранее МИД приостановил предоставление консульских услуг для мужчин с 18 до 60 лет.
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