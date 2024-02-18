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В Днепре «заминировали» все отделения полиции

Сегодня 10:54
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За прошедшие сутки поступило сообщение о заминировании всех отделов полиции Днепра.

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Об этом сообщает официальный портал горсовета.

Правоохранители обследовали 10 объектов: 9 районных и 1 центральный отделы, говорится в сообщении.

Информация об этом не подтвердилась, специалисты не обнаружили никаких взрывных предметов.

Подразделения ГСЧС к работе не привлекались.

Около месяца назад в Днепре «заминировали» железнодорожный вокзал, ТРЦ и стоматологию. Тогда взрывных предметов тоже не нашли.

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