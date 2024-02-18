В роботі Telegram стався масштабний збій

В роботі месенджера Telegram стався масштабний збій.

Про це повідомляють користувачі по всій Україні.

Інформація підтверджується моніторинговими сервісами.

За даними порталу downdetector, приблизно о 13:00 за київським часом у більшості користувачів в Україні виникли складнощі із доступом до месенджера.

Зараз ситуація стабілізувалась, але багато людей ще досі не можуть відкривати відео чи зайти до свого аккаунту.

Схожі проблеми були і в інших користувачів по всьому світі. Про DDOS-атаку новин не було.

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