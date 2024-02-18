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На Днепропетровщине спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры

Сегодня 09:20
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В жилом доме, расположенном на улице Героев Украины города Павлоград, вчера произошел пожар.

Новости Днепра про На Днепропетровщине спасатели вынесли мужчину из горящей квартиры

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщения об огне в многоэтажном доме поступило вчера, 17 февраля, около 22 часов.

На месте спасатели установили, что на третьем этаже пятиэтажного дома горит квартира.

Из горящего дома огнеборцы вынесли мужчину без сознания, 1969 года рождения, который получил ожоги и отравления продуктами горения, — говорится в сообщении.

Пожар удалось погасить через полчаса, пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

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