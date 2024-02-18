СК Днепр-1 расплатился с бывшим тренером и вскоре выйдет на трансферный рынок

Об этом сообщил коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман.
Функционер ответил на вопрос о трансферном бане и заявил о предстоящем усилении команды.
Бан продолжается, деньги отправлены, мы ждем информацию от Йовичевича и УЕФА, что деньги официально получены и бан снят. Думаю, этот вопрос решится в течение нескольких дней. И, конечно, команда успеет зарегистрировать Очеретько и других потенциальных новичков, — заявил Фридман.
Также команда, наверное, смогла решить вопрос с задолженностью перед бывшими игроками команды.
Недавно мы писали об успехах экс-днепрянина Довбика в испанской Ла Лиге.
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