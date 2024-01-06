Ексгравець СК Дніпро-1 Довбик став найкращим гравцем місяця у іспанській Ла Лізі

Екснападник дніпрян Артем Довбик виборов нагороду кращого гравця місяця в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Форвард” Жирони” у цьому сезоні очолює список гравців ліги по системі гол + пас.

Довбик забивав у матчах з “Барселоною”, “Бетисом” та “Депортіво Алавесом” (відмітився дублем).

У голосуванні нападник лідера Прімери випередив Борху Майораля (“Хетафе”), Альваро Вальєса (“Лас-Пальмас”), Родріго (“Реал Мадрид”) та Іньякі Вільямса (“Атлетік”).

Бомбардирські звитяги Артема дозволяють “Жироні” лідирувати у Прімері разом з мадридським “Реалом”.

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