Ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії: постраждав чоловік

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
росіяни гатять по Нікопольському району від ранку. З десяток артилерійських снарядів випустили по Мирівській громаді. На жаль, є постраждалий. Це 56-річний чоловік, — заявив очільник ОВА.
Чоловік отримав осколкове поранення голови та зламав передпліччя. Його ушпиталили до лікарні у стані “середньої” тяжкості.
Сьогодні вночі ворог також гатив по Нікопольському району з важкої артилерії. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді.
Слідчо-оперативні групи наразі з’ясовують, яких наслідків завдали нічні обстріли на території Нікопольщини.
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