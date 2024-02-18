Ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії: постраждав чоловік

Сьогодні ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії, є постраждалий.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

росіяни гатять по Нікопольському району від ранку. З десяток артилерійських снарядів випустили по Мирівській громаді. На жаль, є постраждалий. Це 56-річний чоловік, — заявив очільник ОВА.

Чоловік отримав осколкове поранення голови та зламав передпліччя. Його ушпиталили до лікарні у стані “середньої” тяжкості.

Сьогодні вночі ворог також гатив по Нікопольському району з важкої артилерії. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді.

Слідчо-оперативні групи наразі з’ясовують, яких наслідків завдали нічні обстріли на території Нікопольщини.

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