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Назавжди 29: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини Вадим Вітренко

Сьогодні 11:17
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У боях за Україну на Бахмутському напрямку загинув боєць із Марганця Вадим Вітренко.

Новости Днепра про Назавжди 29: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини Вадим Вітренко

Про це повідомляє у соцмережах Марганецька міська рада.

Він вважався безвісти зниклим з 03.09.2023 року…. І весь цей час у рідних людей молодшого сержанта Вадима Івановича Вітренка, 1999 рн, була надія на те, що він живий… Але на жаль, – сказано у повідомленні міськради.

У цьому році чоловіку мало б виповнитися 30 років. 

Чоловік загинув біля села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. 

Прощання з Героєм відбудеться 19 лютого об 11 годині на Центральному кладовищі.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Захисника України.

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