Назавжди 29: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини Вадим Вітренко

Про це повідомляє у соцмережах Марганецька міська рада.
Він вважався безвісти зниклим з 03.09.2023 року…. І весь цей час у рідних людей молодшого сержанта Вадима Івановича Вітренка, 1999 рн, була надія на те, що він живий… Але на жаль, – сказано у повідомленні міськради.
У цьому році чоловіку мало б виповнитися 30 років.
Чоловік загинув біля села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
Прощання з Героєм відбудеться 19 лютого об 11 годині на Центральному кладовищі.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Захисника України.
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