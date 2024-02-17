Нікопольщина пережила за день 12 ворожих атак, – Лисак

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

12 атак протягом дня пережила Нікопольщина – районний центр, Марганецька і Мирівська громади. Ворог бив з артилерії та дронами-камікадзе, — заявив очільник ОВА.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автівка.

Є ушкодження на агропідприємстві, зачепило газогін та лінію електропередач.

БпЛА ворога сьогодні влучив в автівку у Марганецькій громаді. До лікарні ушпиталили 49-річну жінку та 48-річного чоловіка. Обидва знаходяться у “важкому” стані.

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