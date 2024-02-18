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Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим Витренко

Сегодня 11:17
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В боях за Украину на Бахмутском направлении погиб боец из Марганца Вадим Витренко.

Новости Днепра про Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим Витренко

Об этом сообщает в соцсетях Марганецкий городской совет.

Он считался без вести пропавшим с 03.09.2023 года…. И все это время у родных людей младшего сержанта Вадима Ивановича Витренко, 1999 г., была надежда на то, что он жив… Но, к сожалению, — говорится в сообщении горсовета.

В этом году мужчине должно было исполниться 30 лет.

Вадим Витренко погиб возле села Клещеевка Бахмутского района Донецкой области.

Прощание с Героем состоится 19 февраля в 11 часов на Центральном кладбище.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Защитника Украины.

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Новости Днепра про Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим ВитренкоУкраїнська Новости Днепра про Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим ВитренкоРусский

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