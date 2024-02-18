Навсегда 29: на войне погиб Герой из Днепропетровщины Вадим Витренко

Об этом сообщает в соцсетях Марганецкий городской совет.
Он считался без вести пропавшим с 03.09.2023 года…. И все это время у родных людей младшего сержанта Вадима Ивановича Витренко, 1999 г., была надежда на то, что он жив… Но, к сожалению, — говорится в сообщении горсовета.
В этом году мужчине должно было исполниться 30 лет.
Вадим Витренко погиб возле села Клещеевка Бахмутского района Донецкой области.
Прощание с Героем состоится 19 февраля в 11 часов на Центральном кладбище.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Защитника Украины.
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