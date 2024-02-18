У Дніпрі “замінували” усі відділення поліції

Минулої доби надійшло повідомлення про замінування усіх відділів поліції Дніпра.

Про це повідомляє офіційний портал міськради міста.

Правоохоронці обстежили 10 об’єктів: 9 районних і 1 центральний відділи, — йдеться у допису.

Інформація про це не підтвердилася, спеціалісти не знайшли жодних вибухових предметів.

Підрозділи ДСНС до роботи не залучались.

Приблизно місяць тому у Дніпрі “замінували” залізничний вокзал, ТРЦ та стоматологію. Тоді вибухових предметів також не знайшли.

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