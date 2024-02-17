Рятувальники деблокували 12-річну дитину з понівеченої вантажівки у Дніпровському районі

Сьогодні о 13:23 неподалік села Новоолександрівка Дніпровського району сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На трасі зіткнулися дві вантажівки марки “КАМАЗ”, в кабіні одної з них у пастці опинилася 12-річна дитина.

Надзвичайники за допомогою спеціальних засобів змогли врятувати хлопчика, та передали його лікарям.

До робіт залучалися 12 співробітників ДСНС та спеціальна техніка.

Обставини і деталі інциденту буде з’ясовувати інспектор з ДТП.

Сьогодні ми повідомляли про те, що поліція Дніпра розшукує 15-річну Маргариту Омелюсик.

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