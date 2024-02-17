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  • Рятувальники деблокували 12-річну дитину з понівеченої вантажівки у Дніпровському районі

Рятувальники деблокували 12-річну дитину з понівеченої вантажівки у Дніпровському районі

Сьогодні 18:56
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Сьогодні о 13:23 неподалік села Новоолександрівка Дніпровського району сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про Рятувальники деблокували 12-річну дитину з понівеченої вантажівки у Дніпровському районі

 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На трасі зіткнулися дві вантажівки марки “КАМАЗ”, в кабіні одної з них у пастці опинилася 12-річна дитина.

Надзвичайники за допомогою спеціальних засобів змогли врятувати хлопчика, та передали його лікарям.

До робіт залучалися 12 співробітників ДСНС та спеціальна техніка. 

Обставини і деталі інциденту буде з’ясовувати інспектор з ДТП. 

Сьогодні ми повідомляли про те, що поліція Дніпра розшукує 15-річну Маргариту Омелюсик.

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Новости Днепра про Рятувальники деблокували 12-річну дитину з понівеченої вантажівки у Дніпровському районіУкраїнська Новости Днепра про Рятувальники деблокували 12-річну дитину з понівеченої вантажівки у Дніпровському районіРусский

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