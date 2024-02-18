У Кривому Розі на пожежі виявили тіло жінки без ознак життя та врятували 5 людей, з них 2 дитини

У Кривому Розі сталася пожежа на вулиці Олександра Васякіна Металургійного району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті квартири на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки без ознак життя, наразі її особисті дані встановлюються.

Ще одна жінка була госпіталізована до лікарні, через отруєння продуктами горіння.

З сусідніх квартир надзвичайники врятували 5 людей, з них 2 дитини. Пожежу вдалося загасити за пів години.

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