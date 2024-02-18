В Днепре на проспекте Героев из огня спасли мужчину

В Днепре на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, в 12:41.

На месте спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Из горящей квартиры пожарные спасли 47-летнего мужчину. О травмированных и погибших не сообщается.

Возгорание ликвидировали за полчаса, к тушению огня привлекались 13 работников ГСЧС.

Сегодня мы писали, что в Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни.

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