В Днепре на проспекте Героев из огня спасли мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, в 12:41.
На месте спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
Из горящей квартиры пожарные спасли 47-летнего мужчину. О травмированных и погибших не сообщается.
Возгорание ликвидировали за полчаса, к тушению огня привлекались 13 работников ГСЧС.
Сегодня мы писали, что в Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни.
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Козенко Антон
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