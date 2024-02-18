Про це йдеться в офіційному зведенні Повітряних Сил.
В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей, – сказано у повідомленні ПС.
Вночі окупанти атакували Україну 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька), 3-ма крилатими ракетами Х-22 (Воронезька), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Запорізька), а також 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed.
До відбиття атаки були залучені ЗРП та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
Сьогодні, близько 6:00, воїни повітряного командування “Схід” також приземлили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.
Це вже четвертий літак країни-агресора, який було збито за дві доби.
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