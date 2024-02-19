В больнице Днепра спасают воина, в шею которого попал осколок вражеского снаряда

Спасибо нашим медикам за каждую спасенную жизнь!

В одной из больниц Днепра спасают воина, в шею которого попал осколок вражеского снаряда.

Об этом сообщил генеральный директор этого медучреждения.

Владислав, так зовут бойца, родился и вырос в Донецкой области, в поселке Нью-Йорк. В начале большой войны он записался в ВСУ.

Позицию, где находился военный, враг обстрелял снарядами 152 калибра. Один из них взорвался в десяти метрах от Владислава. К сожалению, осколок вражеского железа попал в шею защитника.

У Владислава минно-взрывное ранение шеи большим осколком, которое могло стать смертельным. Военные медики стабилизировали, экстренно доставили в Мечникова. На КТ разрыв верхней доли левого легкого, перелом бедра, перелом надколенника, куча осколков. Но стальной характер помогает все выдержать. Хочет вставать, ходить и бегать, — написал генеральный директор больницы, где спасают бойца.

Защитнику уже сделали несколько операций. Рядом с ним — его мама и девушка Настя.

Желаем воину скорейшего выздоровления!

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