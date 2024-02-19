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  • У лікарні Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снаряда

У лікарні Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снаряда

Сьогодні 09:37
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Дякуємо нашим медикам за кожне врятоване життя!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снаряда

В одній із лікарень Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снаряда.

Про це повідомив генеральний директор цього медзакладу.

Владислав, так звати бійця, виріс і народився в Донецькій області, у селищі Нью-Йорк. На початку великої війни він записався до ЗСУ.

Позицію, де перебував військовий, ворог обстріляв снарядами 152 калібру. Один із них вибухнув в десяти метрах від Владислава. На жаль, уламок ворожого залізяччя влучив у шию захисника.

У Владислава мінно-вибухове поранення шиї великим уламком, яке могло стати смертельним. Військові медики стабілізували, екстрено доставили в Мечникова. На КТ розрив верхньої долі лівої легені, перелом стегна, перелом надколінника, купа уламків. Але стальний характер допомагає все витримати. Хоче вставати, ходити та бігати, – написав генеральний директор лікарні, де рятують бійця.

Захиснику вже зробили кілька операцій. Поруч з ним – його мама та дівчина Настя.

Бажаємо воїну швидкого одужання!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снаряда

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують воїна, в шию якого влучив уламок ворожого снарядаУкраїнська

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