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Сьогодні вранці Повітряні Сили знищили на сході три ворожі літаки Су

Сьогодні 15:38
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Сьогодні Повітряні Сили знищили 2 винищувачі Су-34 і один Су-35.

Новости Днепра про Сьогодні вранці Повітряні Сили знищили на сході три ворожі літаки Су

Інформацію підтвердив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки –  два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35”, – йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Воїнам подякував Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. 

За його словами ворожі судна було знищено, коли вони атакували позиції Сил оборони України.

Нещодавно ми повідомляли про знищення великого десантного корабля окупантів “Цезар Куніков”.

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