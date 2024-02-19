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Літакопад триває: українські воїни сьогодні знищили два російські літаки

Сьогодні 11:54
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Ці літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Новости Днепра про Літакопад триває: українські воїни сьогодні знищили два російські літаки

Сьогодні зранку, 19 лютого, українські військові знищили два російські літаки – винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що ці літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Більше вони цього робити не будуть!

Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Літакопад триває: українські воїни сьогодні знищили два російські літаки

Нагадаємо, останнім часом російські літаки стали падати частіше. Тільки нещодавно наші захисники знищили 3 винищувачі Су-34 і один Су-35.

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