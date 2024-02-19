“Дамо лопати”: в Україні придумали, як залучити до військової служби тисячі ув’язнених

У Мін'юсті придумали, як залучити до оборони України в'язнів.

Останнім часом в Україні дискутують щодо того, аби залучити до оборони країни ув’язнених або людей які мають непогашену судимість. Наразі вони не підпадають під мобілізацію, тому в Мін’юсті думають над тим, як запровадити для частини в’язнів військову службу.

Міністр юстиції Денис Малюська запропонував варіант включення засуджених чи в’язнів до сил оборони України. На думку посадовця, якщо їм небезпечно давати зброю, то можна дати лопати, позаяк у війську є потреба в інженерних військах. Таку пропозицію міністр озвучив в ефірі телемарафону.

Малюська зауважує, що не бачить у цьому жодних проблем. Адже не всі засуджені за важкі злочини. Багато тих, хто порушив правила ПДР, коли наслідки були не умисними, або люди, які скоїли корупційне порушення.

Вони убивати з автомата своїх побратимів точно не будуть. Але й варто розуміти, що в армії зараз – це не тільки захищати Батьківщину зі зброєю в руках, а це й будувати різні речі. Ризиковано давати автомат, давайте дамо лопату”, – пояснив Малюська.

На переконання міністра, серед ув’язнених наразі багато людей, які б хотіли мобілізуватися. А визначити потенційну загрозу, яку можуть становити засуджені можливо завдяки наявним даним про їх поведінку та схильність до повторення злочинів.

На війні потрібні не тільки бойові дії, а й інші види робіт, такі як будівництво оборонних або інженерних споруд, тому цілком можливо залучити засуджених до такого виду діяльності.

Зауважимо, що це поки тільки пропозиції, реального впровадження робити ще не планують.

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