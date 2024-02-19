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  • Вулицями Дніпра текли “альпійські” гірські струмки, але є нюанс (ВІДЕО)

Вулицями Дніпра текли “альпійські” гірські струмки, але є нюанс (ВІДЕО)

Сьогодні 11:24
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Блакитні "альпійські" річки розлилися проспектом Свободи у Дніпрі.

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Невідоме дивне джерело розлилося проспектом Свободи у Дніпрі.

Відео блакитної калюжі, яка розлилася вздовж дороги опублікували у соцмережах.

Альпійські гірські струмки на проспекті Свободи, – коментують відео дніпряни.

Невідома рідина пробилася із каналізації та розтеклася по траві. Містяни припускають, що неприродно блакитні відходи це результат роботи промислового заводу в цьому районі. 

Чи шкідлива для навколишнього середовища невідома блакитна рідина люди не знають, але кажуть, що калюжа “красива”, проте бере свій початок з каналізації й це псує враження від побаченого.

 

Зауважимо, що це не вперше, коли в цьому районі бачать блакитне джерело. Рік тому така ж калюжа розлилася дорогою неподалік. Тоді в цьому також звинувачували місцевий завод. 

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі зливали нечистоти в Аптекарську балку. 

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